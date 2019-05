Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Zehn Kilogramm mutmaßliches Crystal Meth sichergestellt

Bad Bentheim (ots)

Beamte des Grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) haben gestern Nachmittag rund zehn Kilogramm einer kristallinen Substanz, vermutlich Crystal Meth, in einem PKW gefunden. Zwei deutsch/niederländische Streifen des GPT kontrollierten den Renault mit deutschem Kennzeichen auf dem Parkplatz Waldseite Süd an der A 30. Der 24-jährige französische Fahrer des Autos war zuvor aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist. Bei der Kontrolle wirkte der Mann nervös. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest ergab, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer seines Wagens saß. Bei einer näheren Durchsuchung des Fahrzeugs entdeckten die Beamten zehn Plastiktüten, die augenscheinlich Crystal Meth enthielten. Eine genaue Analyse der Substanz steht noch aus. Sollte es sich um Crystal Meth handeln, läge der Straßenverkaufswert bei mindestens einer Million Euro. Darüber hinaus hatte der 24-Jährige noch eine geringe Menge Haschisch bei sich. Der Franzose wurde festgenommen, die Drogen wurden sichergestellt. Der Mann wurde heute Mittag dem Haftrichter vorgeführt und sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch das Zollfahndungsamt Essen.

Das Grenzüberschreitende Polizeiteam (GPT) ist ein Zusammenschluss zwischen der Koninklijken Marechaussee (NL), der Politieeenheid Oost-Nederland (NL), der Bundespolizeidrektion Hannover, der Polizeidirektion Osnabrück (Niedersachsen) und der Kreispolizeibehörde Borken (Nordrhein-Westfalen).

Das Team führt im deutsch-niederländischen Grenzraum gemeinsame Streifen zur Bekämpfung grenzüberschreitender Delikte wie Schleusungskriminalität, Menschenhandel, Dokumentenkriminalität, Drogenhandel, Geldwäsche und der KFZ-Kriminalität durch.

