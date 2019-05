Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Täter auf Einbruchtour in Groß Hesepe festgenommen

Meppen (ots)

Die Polizei Meppen hat am Montag einen Einbrecher festgenommen. Ihm können sechs Einbruchsdiebstähle nachgewiesen werden.

Die Beamten wurde durch eine Hinweisgeberin auf den Mann aufmerksam, als dieser sich unerlaubt am frühen Vormittag in einer Einrichtung in der Raiffeisenstraße In Groß Hesepe aufhielt. Der Täter wurde dabei beobachtet, wie er Schmuck und andere Wertsachen an sich nahm. Nach seiner Entdeckung flüchtete er in Richtung Lindenstraße und wurde von den Zeugen verfolgt, jedoch aus den Augen verloren. Bei dem Täter handelte es sich um einen ca. 175 cm großen, glatzköpfigen, auffällig blassen und sehr mageren Mann. Er trug eine schwarzgraue Steppjacke, eine blaue Jeans und schwarze Turnschuhe mit weißen Applikationen.

Während der Fahndung nach dem Täter gingen drei weitere Einbruchsmeldungen bei der Polizei ein. Demnach wurde auch in ein Pfarrheim und in zwei Wohnungen eingebrochen. Auf Grund mehrerer Zeugenangaben konnte ein Tatverdächtiger, auf den die Beschreibung zutraf, in einer naheliegenden Unterkunft angetroffen werden. Bei ihm wurden Einbruchswerkzeug und auch Diebesgut festgestellt. Im Zuge einer anschließenden Durchsuchung konnte weiteres Diebesgut sichergestellt werden. Dieses stammt aus zwei Einbrüchen in Wohnhäuser Ende April.

Bei dem Täter handelt es sich um einen 32-jährigen polnischen Hilfsarbeiter, der nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses im Begriff war, in sein Heimatland zurückzukehren. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurde vom Amtsgericht Meppen ein Haftbefehl erlassen. Ihm werden nunmehr fünf Einbrüche in Wohnhäuser und ein Einbruchversuch vorgeworfen. Im Rahmen der Vernehmung gestand er alle Taten. Weitere Hinweise in diesem Zusammenhang nimmt die Polizei in Meppen unter (05931)9490 entgegen.

