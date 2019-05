Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Unfallflucht auf Parkplatz

Papenburg (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es gegen 13:40 Uhr zu einem Unfall auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in der Friederikenstraße. Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr rückwärts gegen ein abgestelltes Rennrad, welches wiederum gegen ein Fallrohr des Marktes gedrückt wurde. An Rad und Fallrohr entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 450 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt.

Hinweise nimmt die Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

