POL-MA: Mannheim-Innenstadt: In Café eingebrochen, um Geldspielautomaten aufzubrechen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Am Sonntag, zwischen 4 Uhr und 12:35 Uhr, wurde in ein Café im Quadrat I3 eingebrochen. Auf unbekannte Art und Weise hatten sich ein oder mehrere bislang nicht ermittelte Täter Zugang zum Café verschafft und im Inneren mit brachialer Gewalt drei Geldspielautomaten aufgehebelt. Neben Bargeld, welches sie aus den drei Automaten stahlen, nahmen die Täter noch eine Festplatte an sich und ergriffen dann die Flucht. Die Höhe des Diebstahls- und Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

