POL-MA: Mannheim-Lindenhof: Auf Parkplatz am Stephanienufer Opel beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

In der Zeit von Samstag, 20 Uhr bis Sonntag, 14 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer auf einem Parkplatz am Stephanienufer, in Höhe der Rheinparkstraße, einen Opel Vectra und flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle. Der Opel wurde im hinteren Bereich auf der Beifahrerseite beschädigt, sodass der geschädigte Autohalter sich nun um einen Schaden in Höhe von ca. 2.000 Euro kümmern muss.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter Tel.: 0621/83397-0 in Verbindung zu setzen.

