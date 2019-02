Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Geschäftseinbruch in der Casterfeldstraße

Mannheim (ots)

Eingebrochen wurde am Sonntagabend in ein Geschäft in der Casterfeldstraße. Bislang unbekannte Täter schlugen die Scheibe der Hintertür ein und verschafften sich so Zutritt. Bisherigen Feststellungen zufolge fielen ihnen mehrere hundert Euro an Bargeld, ein Laptop, ein IPhone, eine Brille sowie eine Tasche mit Markenkleidung im Gesamtwert von mehreren tausend Euro in die Hände. Tatzeit dürfte zwischen 19 und 22.35 Uhr gewesen sein. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Zeugen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/83397-0 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau zu melden. Bereits gegen 17.40 Uhr wurde der Polizei ein Einbruch in derselben Straße gemeldet. Ob aus diesem Geschäft etwas gestohlen wurde und ob es ggfs. um dieselben Täter handelt, bedarf der polizeilichen Überprüfungen.

