POL-MA: Mannheim-Oststadt: Scheibe eines VW eingeschlagen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

In der Moltkestraße/Ecke Roonstraße schlug ein bislang unbekannter Täter am Sonntag, zwischen 17:30 Uhr und 20 Uhr, die Beifahrerscheibe eines grauen VWs ein. Aus dem Auto stahl der Unbekannte eine schwarze Umhängetasche, in der sich Kleidung befand. Während der Diebstahlschaden gering ist, beläuft sich der Sachschaden auf mehrere hundert Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

