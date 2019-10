Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Kempener Feld/Baakeshof: Unbekannter versucht Auto in Brand zu setzen - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am gestrigen Abend (11. Oktober 2019) gegen 23:30 Uhr hat ein bislang Unbekannter versucht, einen schwarzen Seat Ibiza an der Industriestraße in Brand zu setzen.

Als ein Passant ihn bei seinem Vorhaben ansprach, entfernte sich der Mann.

Er ist etwa 40 Jahre alt, 1,80-1,85 Meter groß, hat ein europäisches Erscheinungsbild, kurze helle Haare und Bartstoppeln. Er war dunkel gekleidet und trug eine Basecap.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (776)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

www.polizei.nrw.de/krefeld

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell