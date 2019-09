Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: KIA auf der Rügenstraße angefahren - Verursacher flüchtet

Recklinghausen (ots)

Auf der Rügenstraße fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs in der Zeit von Dienstag, 13 Uhr bis Mittwoch, 8.30 Uhr, einen geparkten schwarzen KIA Carens an und flüchtete. Dabei wurde der KIA, der am Fahrbahnrand geparkt war, hinten rechts beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111.

