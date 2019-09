Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Schussabgabe bei der Festnahme eines 27-Jährigen

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Polizei Recklinghausen und der Polizei Dortmund:

Heute, gegen 8.45 Uhr, wurde ein 27-jähriger Marler in einer Wohnung auf dem Lipper Weg durch eine Schussabgabe eines Polizeibeamten verletzt. Der 27-Jährige sollte in der Wohnung aufgrund eines bestehenden Haftbefehls festgenommen werden. Als der Mann ein Messer ergriff, verletzte ihn ein Polizeibeamter durch eine Schussabgabe am Bein. Der 27-Jährige wurde zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr besteht nicht. Die näheren Umstände werden noch aufgeklärt. Aus Neutralitätsgründen übernimmt das Polizeipräsidium Dortmund die weiteren Ermittlungen. Die Zuständigkeit liegt bei der Staatsanwaltschaft Essen.

