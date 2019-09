Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: 15-Jähriger mit Schnittverletzung auf dem Brunsweg

Recklinghausen (ots)

Heute, gegen 8 Uhr, war ein 15-jähriger Dorstener auf dem Weg zur Schule auf dem Brunsweg. Hier sei er auf zwei junge Männer getroffen. Plötzlich wurde er von hinten ergriffen und festgehalten. Einer der vor ihm stehenden sprach ihn an, ohne dass er verstand was dieser von ihm wollte, da er zu diesem Zeitpunkt Ohrstöpsel zum Musikhören im Ohr hatte. Einer der vor im stehenden zog dann ein neonfarbenes Messer aus seiner Hosentasche und hielt es ihm entgegen. Da er einen Angriff befürchtete, versuchte er dem Täter das Messer aus der Hand zu treten. Hierbei erlitt er eine Schnittwunde am Bein. Er musste zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Alle Täter waren nach Angaben des 15-Jährigen dunkel gekleidet und etwa 16 bis 18 Jahre alt. Die zwei vor ihm stehenden flüchteten in Richtung Borkener Straße, der andere in Richtung Jusiusstraße. Zeugen, die Angaben zum Vorfall oder zu den Tätern machen können, werden gebeten sie mit dem Regionalkommissariat in Marl unter Tel. 0800/2361 111 in Verbindung zu setzen.

