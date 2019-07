Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Dank Videoüberwachung im Essener Hauptbahnhof - Bundespolizei klärt Smartphone Diebstahl auf

Essen (ots)

Nachdem einem 28-jährigen Essener Samstagnacht (13. Juli) das Smartphone entwendete wurde, konnte der Diebstahl dank der Videoüberwachung im Hauptbahnhof schnell aufgeklärt werden. Eine 52-jährige Tatverdächtige konnte am nächsten Tag ermittelt werden.

Der irakische Staatsangehörige informierte gegen 03:00 Uhr die Bundespolizei über den Diebstahl seines hochwertigen Smartphones (Wert: 1.200 Euro). Nach Angaben des Mannes hatte er sich auf eine Treppe im Essener Hauptbahnhof gesetzt. Dabei sei ihm mutmaßlich das Gerät aus der Tasche gefallen.

Eine Videoauswertung bestätigte die Angaben des 28-Jährigen. Zudem konnte eine unbekannte Frau dabei beobachtet werden, wie sie noch im Beisein des Eigentümers, das Smartphone mit ihrem Fuß beiseiteschob und es später unbemerkt einsteckte.

Nur einen Tag später, am Sonntag (14. Juli), konnten Bundespolizisten die Tatverdächtige am Busbahnhof überprüfen. Die Frau, bei der es sich um eine 52-jährige Essenerin handelt, erklärte, dass sie das Handy an sich genommen habe, um es beim Fundbüro der Stadt Essen abzugeben. Getan hatte sie dies jedoch bislang nicht.

Daraufhin wurde die ghanaische Staatsangehörige aufgefordert, das Gerät unverzüglich zur Bundespolizeiwach zu bringen, was sie auch bereitwillig tat.

Gegend die Frau leitete die Bundespolizei ein Strafverfahren wegen Diebstahls ein.

