Polizei Bielefeld

POL-BI: Wohnungs-Brand keine Brandstiftung

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Dalbke-

Nach dem Wohnungsbrand, bei dem am Samstag, den 04.01.2020, in der Straße Am Beckhof ein Bewohner verstarb, ermittelte die Kriminalpolizei Bielefeld. Eine vorsätzliche Brandstiftung kann inzwischen ausgeschlossen werden.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen am Brandort auf. Zusammen mit einem Brandsachverständigen führten sie Untersuchungen am Tatort durch. Die Ermittlungen ergaben, dass eine vorsätzliche Brandstiftung ausgeschlossen werden kann. Die genaue Brandursache kann aufgrund der nicht eindeutigen Spurenlage nicht geklärt werden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell