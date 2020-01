Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrunkene Radfahrerin bei Verkehrsunfallflucht in Quelle verletzt

Bielefeld (ots)

FK / Bielefeld - Quelle - Am Donnerstag, 09.01.2020, um 15 Uhr befuhr eine 37-jährige Bielefelderin mit ihrem Fahrrad die Marienfelder Straße in Richtung der Straße Hammerholz. An der Einmündung zur Innsbrucker Straße wurde sie nach ihren Angaben von einem aus dieser Straße auf die Marienfelder Straße abbiegenden Taxi geschnitten. Beim Versuch dem Taxi auszuweichen stürzte sie auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Das Taxi setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Während der polizeilichen Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch in der Atemluft der Radfahrerin festgestellt. Die Radfahrerin wurde zur Behandlung ihrer Verletzungen mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wo ihr auch eine Blutprobe entnommen wurde. Die Polizei Bielefeld bittet Zeugen um Hinweise zum Unfallhergang und dem Flüchtigen unter der Telefonnummer 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell