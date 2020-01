Polizei Bielefeld

POL-BI: Transporter gestohlen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Hillegossen - In Hillegossen ist in der Nacht zu Donnerstag, 09.01.2020, ein Fiat Ducato von einem Firmengelände entwendet worden. Dabei beschädigten die Diebe scheinbar einen abgestellten Pkw und montierten andere Autokennzeichen an dem Transporter.

Auf dem Hof einer Werkstatt entdeckte ein 28-jähriger Mitarbeiter am Donnerstagmorgen gegen 08:00 Uhr einen beschädigten Opel Vivaro. Der Van wies eine Delle auf und stand ursprünglich neben einem Fiat Ducato Transporter.

Am Mittwochabend parkte der Fiat gegen 19:30 Uhr noch auf seinem Abstellplatz - allerdings ohne Kennzeichen. Zudem fehlten die Kennzeichen eines geparkten Audis. Vermutlich befestigten die Autodiebe die Kennzeichen des Bielefelder Audi an dem Fiat Ducato und beschädigten den abgestellten Opel Vivaro.

Die Diebe entkamen mit dem Firmen-Transporter unerkannt von dem Gelände an der Einmündung Detmolder Straße und Neue Reihe.

