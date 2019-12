Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Hausfriedensbruch, Körperverletzung, Diebstahl und Sachbeschädigung

Hückelhoven (ots)

Ein Anwohner der Bauerstraße bemerkte am Montag (23. Dezember), gegen 1 Uhr, zwei männliche Personen in seinem Garten. Als er sie ansprach, warfen die Unbekannten zunächst eine Glasflasche in seine Richtung und flüchteten dann zu Fuß in Richtung der Straße Knappenstiege. Er folgte den Personen zu Fuß und traf auf eine Gruppe Jugendlicher, die ihn zunächst verbal angriffen. An der Einmündung Brassetstraße/Knappenstiege wurde er dann aus der Gruppe heraus zu Boden gestoßen. Anschließend traten die Jugendlichen auf den am Boden liegenden Mann ein. Als er um Hilfe rief, wurde ein Zeuge aufmerksam. Daraufhin liefen die Jugendlichen über die Brassertstraße in Richtung Von-Dechen-Straße davon.

Eine der Personen, die in den Garten eingedrungen waren, wurde als zirka 18 Jahre alt und 170 bis 175 Zentimeter groß beschrieben. Er hatte schwarze, lockige Haare, die seitlich abrasiert waren. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke.

Durch Anwohner wurde zeitgleich an auf einem kleinen Pfad an der Straße Knappenstiege ein Kleinkraftrad aufgefunden, welches stark beschädigt war. Es wurde zuvor an der Bauerstraße entwendet und konnte an den Eigentümer zurückgegeben werden.

Die Ermittlungen dazu, ob die beiden Vorfälle zusammen hängen, dauern weiter an. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich zu melden. Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven, Telefonnummer 02452 920 0.

