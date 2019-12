Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruchsdiebstahl

Weberg-Merbeck (ots)

Unbekannte Täter brachen gewaltsam ein Gartentor auf und gelangten so auf ein Grundstück an der Straße Boscherweg. Anschließend hebelten sie eine Tür auf, um ins Haus einzudringen. Sie durchsuchten Schubladen und Schränke und stahlen nach ersten Erkenntnissen Schmuck sowie Schlüssel. Die Tat wurde am Sonntag, 22. Dezember, zwischen 15 Uhr und 19 Uhr begangen.

