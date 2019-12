Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Garage aufgebrochen

Wegberg-Dalheim (ots)

In der Nacht zu Sonntag (22. Dezember) hebelten bislang unbekannte Täter die Tür einer Garage an der Straße Waldweg auf. Was sie daraus entwendeten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

