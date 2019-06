Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Rohbau: Unbekannte stehlen Gastherme; Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren: Unbekannte haben am gestrigen Mittwoch bei einem Einbruch in einen Rohbau an der Wintertalstraße in Kassel eine bereits montierte Gastherme gestohlen. Womit die Täter die Beute abtransportierten, ist derzeit noch unklar. Möglicherweise hatten sie dazu ein Fahrzeug verwendet. Die mit dem Fall betrauten Ermittler des Polizeireviers Süd-West suchen nun nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich der Einbruch in das im Rohbau befindliche Einfamilienhaus in der Wintertalstraße, unweit der Frankfurter Straße, zwischen 1 Uhr in der Nacht und 11 Uhr am Vormittag. Der Hausbesitzer hatte das Fehlen der bereits installierten Gastherme um 11 Uhr entdeckt und die Polizei gerufen. Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, waren die Täter offenbar über ein Fenster in das Gebäude eingebrochen. Von der Wand des Abstellraums hatten sie dann die Gastherme von Viessmann und die Rohre, die mit der Therme verbunden waren, abmontiert. Der Wert des Diebesguts wird auf ca. 3.500 Euro geschätzt. Vermutlich schafften die Einbrecher die Therme über das Fenster ins Freie. Wann genau die Täter zuschlugen, ist momentan nicht bekannt.

Zeugen, die im Tatzeitraum im Bereich der Wintertalstraße Verdächtiges beobachten haben und den Ermittlern des Polizeireviers Süd-West Hinweise auf die Täter oder ein möglicherweise zum Abtransport genutztes Fahrzeug geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

