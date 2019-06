Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 48-Jähriger bedroht Passanten mit Taschenmesser und verletzt bei Festnahme zwei Ordnungspolizisten

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Am gestrigen Dienstagnachmittag bedrohte ein 48-Jähriger aus Kassel in der Kasseler Fußgängerzone mehrere Passanten mit einem Taschenmesser. Eine 23 Jahre alte Frau aus Kassel musste wegen des aggressiv auf sie zu kommenden Mannes zurückweichen. Dabei soll das Taschenmesser ihr Bein nur knapp verfehlt haben. Der Tatverdächtige konnte wenige Augenblicke später durch eine Streife des Kasseler Ordnungsamtes gestellt und festgenommen werden. Dagegen wehrte sich der 48-Jährige heftig, wobei beide Ordnungspolizisten leicht verletzt wurden.

Wie die ebenfalls zum Ort des Geschehens eilenden und bei der Festnahme unterstützenden Beamten des Polizeireviers Mitte berichten, soll der 48-Jährige mit dem Taschenmesser in der Hand zunächst gegen 14:50 Uhr am Königsplatz Passanten angepöbelt haben. Dort hatte die 23-Jährige zurückweichen müssen, als der Tatverdächtige bedrohlich auf sie zukam. Die Ordnungspolizisten, die zu dieser Zeit auf Streife in der Fußgängerzone waren, hatten sofort die Verfolgung des Mannes aufgenommen, als er bei ihrem Anblick in Richtung Stern davonlief. Noch in der Fußgängerzone gelang der Streife des städtischen Ordnungsamtes die Festnahme des 48-Jährigen, der das Messer zu dieser Zeit bereits wieder eingesteckt hatte. Aufgrund seiner heftigen Gegenwehr ging dabei zudem die Glasscheibe einer Auslage bei der dortigen Fleischerei zu Bruch.

Den Festgenommenen, der bereits bei der Polizei bekannt ist, brachte die Streife des Reviers Mitte anschließend für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf die Dienststelle. Sein Taschenmesser, das die Beamten bei seiner Durchsuchung fanden, wurde sichergestellt. Der 48-Jährige muss sich nun wegen Bedrohung, versuchter gefährlicher Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung verantworten. Die Ermittlungen dauern an.

