Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte entsorgen illegal zwei Heizöltanks auf Parkplatz: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen: Unbekannte haben auf einem Parkplatz an der Lilienthalstraße in Kassel illegal zwei Heizöltanks entsorgt. In einem der beiden ca. 1000 Liter fassenden Tanks befanden sich noch etwa 100 Liter Heizöl. Da der Tank umgefallen war, sickerte das Öl zudem in den Erdboden ein. Die Kasseler Kripo ermittelt nun wegen eines Umweltdelikts und erhofft sich durch die Veröffentlichung von Fotos der beiden illegal entsorgten Tanks des Herstellers Rothwerke GmbH, Hinweise auf deren Herkunft und die bislang unbekannten Täter zu bekommen.

Wie die am gestrigen Dienstagabend zum Tatort gerufene Streife des Polizeireviers Ost berichtet, lagen die beiden Heizöltanks aus Kunststoff am Ende eines Parkplatzes neben der Zufahrt zum Kleingartenverein Fackelteich, die von der Lilienthalstraße abgeht (siehe Fotos). Entdeckt hatte die Tanks ein Passant am Dienstag, gegen 18 Uhr. Wann genau die Täter diese dort entsorgten, ist derzeit nicht bekannt. Durch die ebenfalls alarmierte Feuerwehr konnte der umgekippte Tank aufgerichtet werden. Wie sich herausstellte, war zwar bereits Heizöl ausgelaufen, aber nur wenige Zentimeter in den Erdboden gesickert. Die Gefahr einer Grundwasserverunreinigung bestand nach Einschätzung der Einsatzkräfte nicht. Eine Entsorgung der Tanks wurde anschließend durch die Beamten veranlasst.

Die weiteren Ermittlungen haben nun die Beamten des für Umweltdelikte zuständigen Kommissariats 23/24 der Kasseler Kripo übernommen. Sie bitten Zeugen, die Hinweise auf die Entsorger der Tanks oder deren Herkunft geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Matthias Mänz Pressesprecher

Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell