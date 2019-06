Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Parfümdiebstahl im Wert von rund 2.600 Euro in Drogerie am Montag: Zwei Festgenommene am Dienstag von Gericht verurteilt

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Kassel-Mitte: Der gemeinschaftliche Diebstahl von 18 Flakons Parfüm im Gesamtwert von rund 2.600 Euro hatte für zwei 29 und 36 Jahre alte Männer aus Rumänien schnell spürbare Konsequenzen. Am Montagmittag ertappte ein Ladendetektiv die Zwei bei dem Diebstahl in einer Drogerie in der Kasseler Innenstadt. Keine 24 Stunden später, am Dienstagvormittag, verurteilte ein Richter des Amtsgerichts Kassel beide Männer im Rahmen des sogenannten "beschleunigten Verfahrens", das die Kasseler Staatsanwaltschaft bei Gericht beantragt hatte, wegen des Diebstahls zu Geldstrafen in Höhe von 100 und 90 Tagessätzen zu je 10 Euro.

Der Ladendetektiv der Drogerie am Kasseler Königsplatz hatte das Treiben der beiden Verdächtigen gegen 11:30 Uhr beobachtet. Wie er später gegenüber der Polizei aussagte, nahmen sich beide abwechselnd mehrere Flakons aus einem Regal und ließen diese anschließend unauffällig in ihrer Kleidung verschwinden. Beim Verlassen des Geschäfts gelang es ihm, die Diebe zu stellen und bis zum Eintreffen der alarmierten Streife des Polizeireviers Mitte festzuhalten. Die Beamten des Innenstadtreviers fanden bei der Durchsuchung der 29 und 36 Jahre alten Festgenommenen, die in Deutschland keinen festen Wohnsitz haben, insgesamt 18 gestohlene Flakons. Beide gaben später auf dem Polizeirevier zu, den Diebstahl gemeinsam begangen zu haben. Durch das von der Staatsanwaltschaft Kassel beantragte beschleunigte Verfahren, das auf eine schnelle und effektive Verhandlung strafrechtlicher Sachverhalte abzielt, erfolgte bereits am Dienstagvormittag die Hauptverhandlung beim Amtsgericht Kassel, die schließlich zu der Verurteilung beider Diebe führte.

