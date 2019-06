Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fahrraddiebstahl durch 70-Jährigen mit über 2 Promille endet in Ausnüchterungszelle

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen: Der mutmaßliche Diebstahl eines Fahrrads mit über 2 Promille endete für einen 70-Jährigen aus Kassel am gestrigen Dienstagabend in der Ausnüchterungszelle. Ein aufmerksamer Anwohner hatte gegen 19:30 Uhr beobachtet, wie ein Mann versuchte, ein vor einem Getränkemarkt in der Ochshäuser Straße angeschlossenes Herrenrad zu stehlen. Die anfänglichen Versuche, das Fahrradschloss aufzusägen, waren zunächst noch gescheitert. Daraufhin demontierte der Mann kurzerhand das Werbeschild von dem Pfosten, an dem das Fahrrad angekettet war, bog den Pfosten um und konnte das Rad im Wert von etwa 100 Euro so letztlich doch entwenden. Mit dem Herrenrad trat der Tatverdächtige dann die Flucht in Richtung Lilienthalstraße an. Die von dem Zeugen jedoch bereits alarmierte Streife des Polizeireviers Ost setzte der Flucht dann ein jähes Ende. Sie nahmen den 70-Jährigen mitsamt des Fahrrads in der Lilienthalstraße fest. Am Tatort fanden sie später das Werkzeug, mit dem er offenbar versucht hatte, das Schloss aufzusägen. An dem Schild war nach erster Schätzung ein Schaden von 400 Euro entstanden. Aufgrund seiner hohen Alkoholisierung brachte die Streife den 70-Jährigen zur Ausnüchterung ins Polizeigewahrsam. Er muss sich nun wegen erschwerten Diebstahls und Sachbeschädigung verantworten.

