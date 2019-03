Polizei Duisburg

POL-DU: Bergheim: Lkw-Anhänger prallt vor Auto - Fahrer gesucht

Duisburg (ots)

Beim Linksabbiegen von der Dieselstraße in die Hochstraße brach am Mittwoch (6. März, 15:50 Uhr) der Anhänger eines Lkw laut Zeugenaussagen nach rechts aus und prallte vor ein geparktes Auto. Der unbekannte Fahrer fuhr in Richtung Bergheimer Straße davon. Der neuwertige, weiße Lkw hat eine Ladefläche für Pkw, vermutlich wie bei einem Abschleppwagen, und zog zusätzlich einen Anhänger. Es besteht die Möglichkeit, dass mindestens ein Reflektor des Anhängers durch den Unfall beschädigt wurde. Die Polizei bittet den Fahrer und weitere Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat 21 unter der Rufnummer 0203 280-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell