Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrrad aus Gartenhaus gestohlen

Erkelenz (ots)

Ein Herrenfahrrad war die Beute unbekannter Täter, die in der Nacht zum 22. Dezember (Sonntag) in ein Gartenhaus an der Brückstraße eindrangen.

