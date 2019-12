Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Durch Sonne geblendet

Rastatt (ots)

Ein 90-jähriger Opel-Lenker hat am Dienstagnachmittag beim Linksabbiegen an der Kreuzung Im Steingerüst / Im Wöhr einen entgegenkommenden 46 Jahre alten Peugeot-Fahrer wahrscheinlich aufgrund der tiefstehenden Sonne übersehen und ist mit diesem zusammengestoßen. Durch die Kollision wurde zwar niemand verletzt, die beiden Fahrzeuge waren jedoch nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 14.000 Euro. /am

