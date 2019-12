Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg- Zusammengestoßen

Offenburg (ots)

Am Montagabend kam es in der Freiburger Straße zu einem Unfall. Ein 21-jähriger Ford-Fahrer wollte gegen 18.30 Uhr von einer Tankstelle kommend nach links in die Freiburger Straße einbiegen und übersah dabei eine von links kommende in Richtung Okenstraße fahrende Renault-Fahrerin. Die 19 Jahre alte Fahrerin konnte trotz Gefahrenbremsung eine Kollision nicht verhindern. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa. 10.000 Euro.

/ph

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781/21-1211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell