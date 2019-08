Polizei Essen

POL-E: Mülheim: Erneute Welle von betrügerischen Anrufen - Täter geben sich als Sparkassen-Mitarbeiter aus

Essen (ots)

45468 Mh.-Stadtgebiet: Am Montag, 12. August, wurden mehrere Mülheimer Bürgerinnen und Bürger von Trickbetrügern angerufen. Die Betrüger gaben sich als Mitarbeiter der Sparkasse aus und fragten die meist älteren Angerufenen nach ihren Vermögensverhältnissen. Mindestens neun Mülheimerinnen und Mülheimer wurden im Laufe des Tages angerufen - zum Glück ging keiner den Betrügern auf den Leim. Die Polizei warnt immer wieder vor derartigen und ähnlichen Betrugsversuchen am Telefon. Grundsätzlich sollten Sie misstrauisch sein, wenn Sie von unbekannten Personen angerufen werden, die Sie nach Ihren Lebens- oder Vermögensverhältnissen fragen! Wer einen solchen verdächtigen Anruf erhält, sollte am besten direkt auflegen. Außerdem sollten Sie Ihren Angehörigen und Freunden von dem Anruf erzählen und sie so für das Thema sensibilisieren. Aufklärung ist hier die beste Prävention. Deshalb warnt auch die Polizei immer wieder vor den Betrügern. /bw

