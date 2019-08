Polizei Essen

POL-E: Essen: Einbruch in Villen - Gegenstände von hohem Wert erbeutet

Essen (ots)

45133 Bredeney: In der Nacht von Samstag, 10. August 2019 auf Sonntag, 11. August 2019 wurde in zwei Villen im Essener Stadtteil Bredeney eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich Zugang zu den Häusern und stahlen Gegenstände von hohem Wert. Die Kriminalpolizei hat umfangreiche Spuren gesichert und wertet diese nun aus. Die Polizei bittet Anwohner und Spaziergänger, die am Samstagnachmittag oder am frühen Sonntagmorgen im Bereich Brucker Holt, Zeißbogen, Westerwaldstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0201/829-0 zu melden. uf

