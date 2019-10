Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 57-Jähriger schlägt Reisenden bewusstlos

Korntal-Münchingen (ots)

Am Donnerstagmittag (24.10.19) gegen 13:15 Uhr eskalierte ein Streit um einen Sitzplatz in der S-Bahn und endete mit einem Verletzten. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es in einer S-Bahn der Linie S60 Richtung Böblingen zwischen zwei Männern im Alter von 57 und 60 Jahren zunächst zu einer verbalen Streitigkeit um einen Sitzplatz. Der 60-jährige Mann begann offenbar den 57-Jährigen zu filmen, weshalb der 57-jährige deutsche Staatsangehörige dem filmenden Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben soll. Der 60-Jährige ging durch den Schlag zu Boden und war offenbar kurzzeitig bewusstlos. Der vermeintliche Täter konnte mit dem Halt der S-Bahn am Haltepunkt Korntal zwar fliehen, jedoch gelang es einer alarmierten Streife der Bundespolizei den bereits Polizeibekannten Mann mithilfe der Filmaufnahmen des Geschädigten zu identifizieren. Der Reisende erlitt durch den Schlag eine Gehirnerschütterung und wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

