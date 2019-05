Polizei Wuppertal

POL-W: W Verdächtige Personen am ehemaligen Freizeitbad

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es in der ehemaligen Bergischen Sonne an der Lichtscheider Straße in Wuppertal zu zwei Einsätzen von Feuerwehr und Polizei. Am 17.05.2019, gegen 19:05 Uhr meldeten Zeugen verdächtige Geräusche aus dem Inneren des Gebäudes und Feuerschein. Die Polizei konnte mehrere verdächtige Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren antreffen. Zu einem Brand oder neuen Beschädigungen kam es nicht. Am 18.05.2019, kam es gegen 18:00 Uhr zu einem weiteren Einsatz. Zeugen hatten im Gebäude mehrere erwachsene Personen gesehen. Zeitgleich kam es zu einem Brand, der von der Feuerwehr schnell gelöscht werden konnte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

