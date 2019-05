Polizei Wuppertal

POL-W: SG Geldbörse entrissen - Polizei nahm Räuber fest

Wuppertal (ots)

Auf einem Supermarktparkplatz an der Hildener Straße in Solingen überfiel am Samstag (18.05.2019), gegen 14:35 Uhr, ein junger Mann eine 44-Jährige, als sie die Einkäufe im Kofferraum ihres Autos verstaute. Der 25-Jährige trat von hinten an die Solingerin heran und entriss ihr das Portemonnaie. Mitsamt der Beute flüchtete er in Richtung Vogelpark. Die alarmierten Polizisten stellten den flüchtigen Räuber in der Nähe des Bahnhofes und nahmen ihn vorläufig fest. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen konnte der Solinger die Polizeiwache wieder verlassen. (hm)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell