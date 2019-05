Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG - Einladung zum Pressegespräch Personelle Veränderung in der Direktion Kriminalität

Wuppertal (ots)

Der Leiter der Direktion Kriminalität, der Leitende Kriminaldirektor Ronald Bäumler, wurde mit Wirkung zum 28. Februar 2019 in den Ruhestand versetzt. Polizeipräsident Markus Röhrl möchte Ihnen gerne seinen Nachfolger, den Leitenden Kriminaldirektor Dietmar Kneib, der zum 05. März 2019 seinen Dienst in der neuen Funktion für das Bergische Städtedreieck übernommen hat, in einem Pressegespräch am Donnerstag, den 23.05.2019, 13:00 Uhr, im Polizeipräsidium, Raum 145 Friedrich-Engels-Allee 228 42285 Wuppertal-Barmen vorstellen. Interessierte Medienvertreter werden gebeten, sich bei der Pressestelle unter 0202/2842020 anzumelden. (ak)

