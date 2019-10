Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und Bundespolizeiinspektion Stuttgart: Tatverdächtiger nach versuchtem Taschendiebstahl festgenommen

Stuttgart (ots)

Zivilfahnder der Bundespolizei haben am Sonntagmorgen (20.10.2019) gegen 06:45 Uhr einen 22-jährigen Mann in Stuttgart festgenommen. Kurz zuvor soll der Tatverdächtige vergeblich versucht haben, das Handy eines schlafenden Reisenden am S-Bahnhaltepunkt Stadtmitte zu entwenden. Anschließend konnte der 22-Jährige anhand einer Personenbeschreibung durch die eingesetzten zivilen Beamten der Bundespolizei noch in Tatortnähe angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bei einer drauffolgenden Durchsuchung konnten bei dem festgenommenen Mann zwei Smartphones aufgefunden und sichergestellt werden, die nach bisherigen Erkenntnissen aus anderen Diebstahlshandlungen stammen könnten. Der im Rems-Murr-Kreis wohnhafte Mann wurde am Folgetag (21.10.2019) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Richter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Bundespolizisten verbrachten den 22-jährigen gambischen Mann anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.

