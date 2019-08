Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, L550/ Drei Verletzte bei Radfahrerunfall

Coesfeld (ots)

Bei einem Unfall auf dem Radweg der L550 in Havixbeck sind am Mittwochmorgen (28. August) um 7.25 Uhr drei Radfahrer verletzt worden. Ein 18-jähriger Havixbecker zog sich schwere Verletzungen zu. Ein 22-jähriger Havixbecker sowie eine 55-jährige Havixbeckerin wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in Krankenhäuser. Bei einem Überholmanöver hatten sich Lenker verhakt, die Fahrer stürzten. Die Radfahrerin versuchte, auszuweichen und stürzte ebenfalls.

