Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Handtasche aus Pkw gestohlen

Gronau (ots)

Am Sonntag hebelte ein noch unbekannter Täter eine Fensterscheibe eines Pkws auf und entwendete die in dem Pkw zurück gelassene Handtasche. Das Geschehen trug sich am Sonntag zwischen 14.30 Uhr und 15.00 Uhr auf dem Wanderparkplatz an der Gildehauser Straße vor dem Lauftreff Ruenberger Wald zu.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260. Zugleich wird erneut dazu geraten, keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurückzulassen. Autos sind keine Tresore!

