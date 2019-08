Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Borg/ Berauscht unterwegs

Coesfeld (ots)

Polizisten haben am Dienstag (27. August) gegen 11.30 Uhr einen Autofahrer (35) aus Lüdinghausen aus dem Verkehr gezogen, der unter Drogeneinfluss beinahe einen Unfall verursacht hatte. Als er von einer Grundstückseinfahrt auf die Straße Borg in Lüdinghausen abbiegen wollte übersah er eine Radfahrererin, die einen Zusammenstoß durch eine Vollbremsung verhindern konnte. Der Mann fuhr in seinem Audi weiter und die Beamten entschlossen sich, ihn zu kontrollieren. An der Seppenrader Straße wurde der Audi gestoppt. Der Mann hatte gerötete Bindehäute und geweitete Pupillen. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Im Krankenhaus entnahm ein Arzt dem 35-Jährigen eine Blutprobe. Den Lüdinghauser erwartet jetzt ein Verfahren.

