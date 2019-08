Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Friedrich-Ruin-Straße/ Gullideckel in Scheibe geworfen

Coesfeld (ots)

Die Polizei bittet Zeugen einer Sachbeschädigung sowie eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr am Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg an der Friedrich-Ruin-Straße in Dülmen, sich zu melden. Unbekannte hatten wahrscheinlich in der Nacht zum Dienstag (27. August) einen Gullideckel aus dessen Fassung auf dem Fußweg gehoben und in eine Scheibe der Schule geworfen. Die Scheibe ging dabei zu Bruch. Tatzeit: zwischen Montag, 18 Uhr und Dienstagmorgen, 7.45 Uhr. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Dümen: 02594/7930

