Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannter versucht Pkw anzuzünden

Hilchenbach (OT Hadem) (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (24./25.08.2019) versuchte ein bisher Unbekannter einen VW Passat anzuzünden. Zum Glück fing das Fahrzeug kein Feuer und es wurde lediglich ein Reifen und der Lack beschädigt. Das Fahrzeug parkte auf einem privatem Grundstück an der Ferndorfstraße im Ortsteil Hadem. Die Ermittler der Siegener Kripo sehen diesem erneuten Fall im Zusammenhang mit den zurückliegenden Brandstiftungen im Bereich Helberhausen/Hadem. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Siegen unter 0271/7099-0

