Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannter warf eine Bierflasche gegen fahrenden Pkw

Siegen (ots)

Am Samstagabend (24.08.2019), gegen 21:25 Uhr, fuhr ein 19-Jähriger mit seinem Renault auf der Freudenberger Straße von der Sandstraße aus kommend. Er wollte auf die Hüttentalstraße in Richtung Kreuztal auffahren, als plötzlich ein Gegenstand in die rechte Seite seines Wagens einschlug. Ein Unbekannter hatte eine Bierflasche geworfen, welche gegen den Wagen prallte. Vermutlich hatte sich der Unbekannte im Bereich der Heeserstraße aufgehalten. Zum Glück wurden weder der 19-Pkw-Fahrer, noch seine 18-jährige Beifahrerin, verletzt. Der Sachschaden wird auf 200,- Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei in Siegen unter 0271/7099-0

