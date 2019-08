Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Kreuztal (OT Eichen) (ots)

Ein 42-jähriger Motorradfahrer befuhr am Sonntag (25.08.2019), gegen 10:30 Uhr, die Hagener Straße in Richtung Kreuztal. An der Einmündung Jahnstraße fuhr eine 86-jährige Pkw-Fahrerin nach links auf die Hagener Straße und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Beim Zusammenstoß wurde der 42-Jährige verletzt. Gesamtsachschaden circa 3000,- Euro.

