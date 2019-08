Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Radfahrer stürzte

Bad Berleburg-Richstein (ots)

Am Freitagvormittag (23.08.2019) ist ein Radfahrer auf der L 903 gestürzt. Der 69-jährige Radler fuhr aus Puderbach kommend in Richtung Richstein und stürzte während einer Kurvendurchfahrt. Nach ersten Erkenntnissen bremste der 69-Jährige sein Rad infolge eines Fahrfehlers ab und fiel über den Lenker zu Boden. Dadurch erlitt er schwere Verletzungen, weshalb er in ein Krankenhaus gebracht wurde.

