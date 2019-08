Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Langeland/ Alkoholfahrt endet an Laternenmast

Coesfeld (ots)

Die Alkoholfahrt eines Münsteraners (53) endete am Montagabend (26. August) um 19.25 Uhr an einer Straßenlaterne an der Straße Langeland in Senden. Der Opelfahrer hatte, von der B235 kommend, zunächst an der Straße Langeland mehrere Mülltonnen angefahren, die am Fahrbahnrand standen, ehe er vor den Laternenmast krachte und diesen beschädigte. Anwohner, die das beobachtet hatten, schritten ein, nahmen den Autoschlüssel des stark alkoholisierten Münsteraners an sich, um zu verhindern, dass der seine Schlangenlinienfahrt fortsetzen konnte. Die Zeugen alarmierten die Polizei. Nach einem deutlich positiven Atemalkoholtest wurde dem Mann auf der Wache eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren.

