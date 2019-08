Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Auf dem Quellberg/ Vergeblicher Fluchtversuch

Coesfeld (ots)

Als ein 17-jähriger Dülmener am frühen Dienstagmorgen (27. August, gegen 1.30 Uhr) auf einem Tankstellengelände an der Straße Auf dem Quellberg in Dülmen einen Streifenwagen der Polizei sah, gab der junge Mann Gas. Der Streifenwagen folgte und stoppte den Opel Corsa nach kurzer, rascher Fahrt. Nach dem Anhalten und vor der Kontrolle versuchte der 17-Jährige noch, mit seiner Freundin (18, aus Gelsenkirchen), die auf dem Beifahrersitz saß, die Plätze zu tauschen. Die Kontrolle ergab: Der junge Mann hat keinen Führerschein. Ein Drogenvortest erhärtete zudem den Verdacht auf Cannabiskonsum. Auf der Wache entnahm eine Ärztin dem Dülmener eine Blutprobe. Den 17-Jährigen erwartet jetzt ein Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell