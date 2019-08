Polizei Dortmund

POL-DO: Rollerfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle - offenbar Alkohol und Drogen im Spiel

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0941

Ein 22-jähriger Dortmunder hat sich am Samstag (17.8.) einer Polizeikontrolle entzogen und andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Offenbar stand der Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss.

Polizeibeamte wollten den Rollerfahrer gegen 23.50 Uhr im Bereich der Hannöverschen Straße kontrollieren - er trug keinen Helm. Die Aufforderung anzuhalten ignorierte der junge Mann und setzte seine Fahrt über die Hannöversche Straße in Richtung Westen fort. In einem Kreisverkehr nahm er einem Autofahrer die Vorfahrt. Kurz danach wendete er seinen Roller in der Fahrbahnmitte und fuhr in entgegengesetzter Fahrtrichtung über den Gehweg der Straße Im Spähenfelde. Dort war er mit relativ langsamer Geschwindigkeit unterwegs. Einige Fußgänger mussten dennoch zur Seite springen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Ein paar hundert Meter weiter konnten die Polizisten den Roller stoppen. In der Atemluft des 22-Jährigen nahmen sie Alkoholgeruch wahr. Zudem fanden sie bei ihm augenscheinlich Betäubungsmittel (vermutlich Ecstasy und Amphetamin).

Die Polizeibeamten stellten die mutmaßlichen Drogen sicher - ebenso den Führerschein des jungen Mannes und den Fahrzeugschlüssel. Ein Arzt entnahm ihm zudem zwei Blutproben.

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Dana Seketa

Telefon: 0231/132-1029

Fax: 0231-132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell