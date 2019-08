Polizei Dortmund

POL-DO: Radfahrer bei Alleinunfall in Körne schwer verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0944

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag (17.8.) gegen 11.10 Uhr auf dem Körner Hellweg ist ein Fahrradfahrer schwer verletzt worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der 60-jährige Dortmunder auf dem Körner Hellweg in Richtung Osten unterwegs. In Höhe der Lippstädter Straße wechselte er vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Dort geriet er in die Schienen der Stadtbahn, stürzte und verletzte sich schwer.

Ein Rettungswagen brachte den Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Dana Seketa

Telefon: 0231/132-1029

Fax: 0231-132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell