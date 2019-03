Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstahl von hochwertigem Werkzeug

Kaiserslautern (ots)

Am Samstag, 09.03.2019, um 11:08 Uhr ereignete sich in einem Baumarkt in der Mainzer Straße, Kaiserslautern ein Diebstahl. Ein 42-jähriger Mann aus Reichenbach-Stegen und ein 37-jähriger Mann aus Weilerbach wurden durch einen Detektiv dabei ertappt, als sie einen Akku-Winkelschleifer im Wert von 198,00 Euro entwenden wollten. Der 42-jährige Mann wollte den Akku-Winkelschleifer unter Vorzeigen eines Kaufbelegs als bereits gekauftes Gerät an der Kasse vorbei schleusen. Jedoch konnte man ihm nachweisen, dass es sich bei dem vorgezeigten Gerät um ein fehlendes Ausstellungsstück aus dem Markt handelte. Zudem wurde festgestellt, dass an mehreren Ausstellungsstücken die Sicherungsdrähte durchtrennt worden waren. Unter einem Stuhl, auf dem der 37-jährige Mann zuvor Platz genommen hatte, konnten Bohrer aufgefunden werden, welche für an Abtransport dort offenbar deponiert wurden. Beide Männer müssen sich nun wegen Diebstahls verantworten.

