POL-COE: Billerbeck, Von-Raesfeld-Straße, Coesfelder Straße/ Rollerdieb flüchtet

In der Nacht zum Dienstag (27. August) ist an der Von-Raesfeld-Straße in Billerbeck ein silberfarbener Motorroller gestohlen worden. Der oder die Täter schoben den Roller zu einem nahe gelegenen Firmengelände an der Coesfelder Straße und versuchten, den Roller dort kurzzuschließen. Dabei beschädigten sie das Gefährt. Vermutlich wurden der oder die Täter gestört, denn sie ließen den Roller dort liegen. Einem Zeugen fiel der Roller am Dienstag gegen 7.30 Uhr auf. Er rief die Polizei. Wer in der Nacht etwas beobachtet hat wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 02541/140

