Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Skoda streift Radfahrerin/ Polizei sucht Zeugen

Hankensbüttel (ots)

Hankensbüttel, Hindenburgstraße 06.03.2019, 18.20 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall am Mittwochabend in Hankensbüttel, bei der eine Radfahrerin von einem Auto touchiert und hierbei leicht verletzt wurde.

Gegen 18.20 Uhr war eine 18-jährige mit ihrem Fahrrad auf der Hindenburgstraße unterwegs, fuhr in den Kreisverkehr ein und wollte von dort aus geradeaus weiter in die Steimker Straße fahren. Im Kreisverkehr fuhr ein schwarzer Skoda Fabia sehr schnell, sodass die junge Frau erschrak, stark bremste und rutschte. Der Pkw touchierte die 18-jährige an Bein und Knöchel. Sie kam glücklicherweise nicht zu Fall. Der Skoda, von dem nichts weiter bekannt ist, fuhr anschließend davon. Am Fahrrad und am Pkw entstand kein Schaden. Eventuell hat ein älterer Mann, der mit seinem Auto in der Steimker Straße stand, den Vorfall beobachtet.

Dieser oder andere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Hankensbüttel, Telefon 05832/97770, zu melden.

