Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Versuchter Wohnungseinbruch in Midlum

Cuxhaven (ots)

Im Zeitraum vom vergangenen Freitagmittag (01.11.2019) bis Mittwochfrüh(06.11.19) ist es zu einem versuchten Einbruch in der Straße "Am Lilienberg" in Midlum gekommen. Die bisher unbekannten Täter versuchten erfolglos, die Haustür aufzubrechen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Geestland (Tel.: 04743-9280) zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cuxhaven

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Anke Rieken

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell